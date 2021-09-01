وزير الخارجية الروسي يرحب بتصريحات أمريكا بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى

رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن توقف الولايات المتحدة عن التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال لافروف، خلال اللقاء مع طلبة معهد موسكو للدراسات السياسية بمناسبة بداية العام الدراسي، اليوم الأربعاء: "هذه اللحظة ممتعة للغاية، فقد صرح كل من رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه حان الوقت للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل فرض الديمقراطية عليها بأسلوب غربي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "نحن نرحب بهذه التصريحات، لقد طالبنا منذ فترة طويلة بتعلم الدروس من المغامرات، التي يخوضها نظرائنا الغربيون في العقود الأخيرة".

وتابع: "بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، فإن أهم شيء بالنسبة لنا هو ضمان أمن حلفائنا في دول آسيا الوسطى"، مشيرا إلى أن هذه الدول هم رفاق في السلاح وأمن الحدود الجنوبية لروسيا يعتمد بشكل مباشر على ضمان أمن الحلفاء.