صعود ملحوظ للبورصة

أغلقت البورصة، اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ مجددا، إذ كسب مؤشرها الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 1.3%، ووصل إلى مستوى 11284 نقطة.

ويبدو أن الأسبوعين الأخيرين، يُعدا من أيام حظ البورصة المصرية، إذا شهدت معظم جلساتهما صعودا ملحوظا، وجلستي الانخفاض خسرتا القليل من النقاط.

وهبط المؤشر الرئيسي أمس الثلاثاء بنحو 0.2%، وحقق المؤشر الرئيسي مكاسب خلال 6 جلسات متتالية، لم يقطعها إلا جلسة يوم الأحد بهبوط طفيف.

وكسب المؤشر الرئيسي الاثنين نحو 0.45% عند 11160 نقطة، ليتخطى بفارق طفيف مستوى المقاومة المحدد مسبقًا عند 11145 نقطة.

وأنهت البورصة التعاملات الأحد-أول أيام الأسبوع-على هبوط طفيف، بعد 4 جلسات متتالية مرتفعة الأسبوع الماضي، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس3 بنسبة 0.1%.

في الأسبوع الماضي، ارتد المؤشر الرئيسي من عند مستوى الدعم 10680 نقطة، وأغلق بالقرب من أعلى مستوى له في الأسبوع الماضى (11125 نقطة).

وحسب أحد بنوك الاستثمار، إذا تأكد اختراق مستوى 11150 نقطة، سيتمهد الطريق إلى مستوى 11450 نقطة.

أما في حالة مواجهة بعض الصعاب، "لن يغير هذا الأمر من رؤيتنا الفنية الإيجابية في ظل استمرار التداول أعلى مستوى الدعم 10680 نقطة، يقف مستوى الدعم الأول عند 10850 نقطة" حسب البنك.