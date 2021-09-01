بايدن: قرار الانسحاب من أفغانستان هو الأفضل من أجل أمريكا

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) عن قرار الانسحاب من أفغانستان ووصفه بأنه أفضل قرار من أجل الولايات المتحدة.

وقال بايدن في مقطع فيديو مقتضب نشره عبر حسابه على تويتر: "أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح .. وقرار حكيم .. وأفضل قرار من أجل أمريكا".

وتابع: "مع إنهائنا 20 عاما من الصراع والألم والتضحية، حان الوقت للتطلع إلى المستقبل، لا إلى الماضي .. إلى مستقبل أكثر أمانا".

يأتي هذا بينما أظهر استطلاع للرأي نشره مركز بيو للأبحاث الثلاثاء أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

ولم يكن هناك أي فرق بين الديمقراطيين مؤيدي بايدن (69%) أو الجمهوريين (70%).

وظهرت اختلافات واضحة في تقييم الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، حيث أيد 70% من الديمقراطيين ذلك، مقابل 34% فقط من الجمهوريين.

وسحب الجيش الأمريكى آخر قواته من أفغانستان، ليسدل الستار بذلك على أطول حرب خاضتها البلاد. ويقول ما مجموعه 54% من البالغين الأمريكيين إن قرار سحب القوات من البلاد كان قرارا صائبا، في حين قال 42% إنه كان خاطئا.

وشمل الاستطلاع عينة من 10 آلاف و348 أمريكيا بالغا خلال الفترة من 23 إلى 29 اغسطس قبل اكتمال الانسحاب الأمريكي.

وكان سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يرغب في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في أول مايو. ومدد بايدن الموعد النهائي إلى 31 أغسطس.

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مجددا في منتصف أغسطس الماضي ، بعد أن أطاحت عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة بنظامها الحاكم أواخر 2001.

ومع انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من مطار كابول، انتهت المهمة الدولية في أفغانستان يوم الاثنين بعد حوالي 20 عاما من بدايتها.