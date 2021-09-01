العراق والنمسا يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره النمساوي ألكساندر شالنبيرج، سبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، واستعرضا مجمل التطوّرات في عموم المنطقة، وضرورة تكثيف الحوار والجهود والتعاون للقضاء على الإرهاب وعودة الأمن، والاستقرار إلى المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أن الطرفين ناقشا دور العراق الفاعل في تقريب وجهات النظر بين دول الجوار الإقليمي لحل بعض المشاكل ذات الاهتمام المشترك، والانتقال من مرحلة الخلافات إلى مرحلة التعاون الاقتصادي والشراكات وبما يخدم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وتطرقا إلى جهود الحكومة العراقيّة ودبلوماسيتها الهادئة في عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي أكد المشاركون فيه على دعم العراق سياسياً، واقتصادياً، وأمنياً، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأكد الوزير فؤاد حسين، أن سياسة العراق الخارجية مبنية على التوازن في علاقاته مع محيطه الخارجي، واستطاع العراق تأسيس أرضية وأدوات الحوار، وتحولت بغداد إلى مركز للتواصل والتفاعل الإيجابي، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود لتطوير الاقتصاد وتعدد الموارد الماليّة من خلال تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية النمساوي، الدور المهم والريادي للدبلوماسية العراقية في المنطقة وأهمية استمرارية هذا الدور للأمن والعمل المُشترَك في المنطقة.