جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم تحت عنوان "النفاذ إلى السوق الروسي".

وأوضح أن تلك الخدمات تأتي على رأسها خدمة الاستعلام المحترف بحيث لا يقع المصدر في أي مشاكل نتيجة التعامل مع شركات استيراد لديها مشاكل أو معوقات أيا كانت.

وأشار إلى وجود اشكالية تواجه المصدرين المصريين بالسوق الروسية، تتمثل في أن ما يزيد عن 90% من العقود التي يتم ابرامها بين الشركات المصدرة المصرية والاستيراد الروسية تكون شكلية نظرا لكونها مقترحا من جانب الشركة الروسية ولا يوجد بها بنود ملزمة، لذا يجب أن يتم مراجعتهت بشكل جيد في مكاتب المحاماة قبل توقيعها وهي إحدى الخدمات التي تتم دراستها.

وأكد مصطفى ضرورة عدم قيام جهات بتمويل اي عمليات تصدير للسوق الروسية إلا بعد استعلام محترف عن الشركة المستوردة، وتحرير عقود موثقة من مكتب قانوني محترف في روسيا، لضمان التزام الشركات المستوردة بما ورد في العقود وعدم إهدار حقوق الشركات المصدرة، ولفت إلى أنه في ظل تداعيات كورونا منذ العام الماضي هناك مشكلة كبيرة تواجه المصدرين المصريين خاصة في مجال الحاصلات الزراعية الطازجة تتمثل في نظام المدفوعات، حيث بلغت معدلات قياسية تفوق أي معدلات طبيعية للدول التي نتبادل معها تجاريا، وهو ما تم نقله للجهات الرسمية المسئولة.

وتابع أن المشاكل في المدفوعات يمكن أن تصل إلى 3-4 مشاكل سنويا في معظم من البلدان التي نتعامل معها تجاريا، ولكن تفاقم الأمر في روسيا حيث بلغ معدلها خلال شهر واحد 8 مشكلات معقدة، نتيجة عدم حرص المصدر ودقته في التعامل مع الشركات الامر الذي أصبح يستغرق ما بين 60-70% من وقت المكتب لحل تلك الاشكاليات، خاصة مع نظام "بضاعة الأمانة" الذي قد يتسبب في خسائر جمة للمصدرين المصريين.

وأوضح أن الشركات الروسية المستوردة تضغط على الموردين للحصول على أقل الأسعار، وعروض من أكبر عدد من المصدرين لتوفير أي مبالغ مالية بما يؤدي إلى المضاربة في السعر والذي يكون ضد مصلحة الشركات المصرية على المدى الطويل، كما أن تلك الطلبات تكون في احيان كثيرة في غير حاجه لها ولكن تقوم بها لاختيار اقل الشركات سعرا ،والتي قد تنعكس على جودة المنتج، وسببا في الاضرار بسمعة المنتجات المصرية.

ونوه مصطفى بأن تلك المشكلة لا تتعلق فقط بالشركات الصغيرة ولكن تمتد لكافة الشركات التي تستهدف تعويض خسائرها، الأمر الذي يؤكد ضرورة الحرص الشديد في التعامل مع المستورد الروسي، وتأمين جانب المدفوعات بأقصى درجة، كما أن عمليات النصب التي حدثت في الشهور الأربعة الأخيرة، تجعل المكتب يطالب بشدة بضرورة اجراء استعلام محترف على الشركة التي يتم التعامل معها حتى لو كان عميلا قديما او شركة معروفة فقد يكون لديها مشكلات في المدفوعات مع دول اخرى الأمر الذي يوضحه الاستعلام.

وأكد أن الاستعلام المحترف يفيد بنسبة 80% في اتمام التعاقد مع الشركات المستوردة أو عدمه، خاصة أنه يوضح حقيقة الشركات والمسئولين عنها وهل لديهم مشكلات سابقة في مجال المدفوعات، منوها بأن المكتب قام خلال أسبوع واحد بالكشف عن 3 شركات مستوردة روسية لا يمكن التعامل معها عقب تقديم شركات مصرية طلب الاستعلام.

وعن أهم التوصيات لزيادة صادرات الصناعات الغذائية لروسيا، أوضح رئيس المكتب التجاري بموسكو، أنها تتمثل في ضرورة التوسع في التسويق الإلكتروني، وأهمية تعاقد (المجالس/ الشركات المصرية) مع مكتب محاماة، وضع حد أدنى /أقصى لأسعار التصدير" سياسة تسعيرية'" وربطها بنظام دعم الصادرات الممنوح للشركات، وطالب بضرورة صياغة سياسة موحدة امام المستورد الروسي في عمليات تسوية مستحقات الشركات المصرية ( 80%- 20%).