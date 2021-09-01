محافظ كفرالشيخ يكرم وكيل الشباب للحصول على المركز الأول بدوري التميز

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمناسبة حصول المديرية على المركز الأول على مستوى قطاع الدلتا ودرع التميز لوزارة الشباب.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد إسماعيل مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وثمن نور الدين دور مؤسسة الشباب والرياضة المتميز في تطوير قدرات الشباب، وتقديم البرامج الثقافية والتطوعية، وتنمية الوعي لديهم إلى جانب الأنشطة الرياضية التي تؤسس لبناء جيل من النشء والشباب قادر على القيادة، مهنئاً مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على الحصول على درع التميز والفوز بالمركز الأول على مستوى إقليم الدلتا.

ويأتي التكريم بعد أيام من مهرجان دوري التميز الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة في نادي "النادي" بالسادس من أكتوبر، وشهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ضمن أفضل ٦ من مديري المديريات على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، ومدير إدارة شباب قلين، ومدير مركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوة.