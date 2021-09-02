التربية الفنية تنظم فعاليات مبادرة «ريحانة» دعما لحياة كريمة بدمياط

شهدت الدكتورة رباب عبد المحسن، مدير عام تنمية مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، فعاليات معرض "مبادرة ريحانة.. الحضارة المصرية على مر العصور"، التابع لمبادرة المشروع الرئاسي حياة كريمة بمحافظة دمياط، والمقامة بمدرسة العباسية الابتدائية رقم واحد بإدارة كفر سعد التعليمية.



وتفقدت "عبد المحسن" أرجاء المعرض، والذي كان نتاج لورشة عمل شارك فيها العديد من الفتيات فى سن مبكر؛ لتعليمهم كيفية استغلال وإعادة تدوير خامات ومخالفات البيئة، لصناعة أعمال فنية قيمة يمكن أن تكون سببا في باب رزق جديد من ضمن مبادرة حياة كريمة.



وقالت إن مبادرة حياة كريمة؛ مبادرة تنموية غير مسبوقة على مر العصور، توفر فيها القيادة السياسية، وجميع أجهزتها التنفيذية كل الخدمات للمواطن المصري وأهلنا في الريف المصري؛ لتحسين جودة الحياة في القرى المختلفة، مضيفة أن للتربية الفنية بصفة عامة دورًا كبير في تغير البيئة المحيطة من ناحية الشكل الجمالي، وأيضا في صناعة الأعمال الفنية والتي تُعدُّ من الهوايات الجميلة الّتي يقضي بها العديد أوقاتهم، وقد يستفيدون منها في تحصيل مدخولات مالية لا بأس بها تكون رافدة، ومعينة لهم على قضاء حوائجهم، وسد التزاماتهم المالية، وتوفير أسباب المعيشة الكريمة لهم.