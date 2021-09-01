اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة بنجاح 74.09% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 18919طالبًا وطالبة حضر منهم 17948، ونجح منهم 13299.

فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلاب المنازل 74.42%، حيث تقدم للامتحان 557 حضر منهم 516 ونجح منهم 384 طالبًا وطالبة.

واعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.01%، حيث تقدم للامتحان 141 طالباً، نجح منهم 110، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الدور الثاني لإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، حيث نجح حميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني والبالغ عددهم 7 طلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة السيد، إلى أن النسبة العامة للنجاح بلغت فى الدورين "89.7%" للطلبة النظاميين، بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل فى الدورين "الأول والثاني" 81.57%

وعلى صعيد ترتيب الإدارات "للدور الثاني فقط "، فقد احتلت إهناسيا المركز الأول بنسبة نجاح 84.9% ، تلتها إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 83.9%، بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 76.8%، وإدارة ببا في المركز الرابع بنسبة 74.6%، وفي المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة 74.5%.

فيما حصدت إدارة الواسطي المركز السادس بنسبة نجاح 64.6%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 60.9%.

ويكون بذلك ترتيب الإدارات على مستوى الدورين "الأول والثاني"، على النحوالتالي: "إدارة بني سويف في المركز الأول بنسبة نجاح 94.7%، تلتها إدارة إهناسيا في المركز الثاني بنسبة 92.7%، بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 89.7%، وإدارة ناصر فى المركز الرابع بنسبة 89.4%، وفي المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة 86.8%.

فيما حصدت إدارة الواسطي المركز السادس بنسبة نجاح 83.6%، في حين جاءت الفشن بالمركز السابع بنسبة نجاح 79.4%.