 شركات الطيران: أعداد المسافرين ارتفعت لكنها لا تزال نصف مستوياتها قبل الوباء - بوابة الشروق
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شركات الطيران: أعداد المسافرين ارتفعت لكنها لا تزال نصف مستوياتها قبل الوباء

الطيران
الطيران
د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 11:44 م
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن الطلب على السفر الدولي والمحلي أظهر "زخما كبيرا" خلال شهر تموز/يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، إلا أنه ظل بشكل عام أقل بنسبة 53 % مقابنة بشهر تموز/يوليو 2019.

وأضاف الاتحاد، الذي يمثل نحو 300 من شركات الطيران التي تقل 8 من بين كل 10 مسافرين في مختلف أنحاء العالم، اليوم الأربعاء، إن " القيود المكثفة التي تفرضها الحكومات لا تزال تعطل التعافي في الأسواق العالمية".

وأوضح الاتحاد أن هناك اختلافات ضخمة بين بعض المناطق وبين السفر الداخلي، الذي تعافى بحلول يوليو الماضي إلى نحو 15 % من أعداد ما قبل الوباء، والسفر الدولي، حيث كان الفارق 6ر73%.

وفي شهر يونيو الماضي، سجل السفر المحلي تراجعا بنسبة 22% عن نفس الشهر قبل عامين، في حين سجل السفر الدولي تراجعا بنسبة 81%.

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