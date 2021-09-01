عاصفة أطلسية جديدة تتشكل قبالة ساحل أفريقيا قرب الرأس الأخضر

تشكل منخفض استوائي جديد قبالة ساحل أفريقيا، ومن المحتمل أن يظل متعمقا وسط المحيط الأطلسي قبل أن يأخذ شكل إعصار بحلول يوم الجمعة.

وتصاحب العاصفة رياح سرعتها 35 ميلا في الساعة على بعد 335 ميلا (540 كم)جنوب شرق الرأس الأخضر، وتتحرك غربا إلى الشمال الغربي بسرعة 16 ميلا في الساعة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

وأفادت الوكالة بأنه من المتوقع أن يتم إطلاق اسم "لاري" على العاصفة وستصبح إعصارا من الفئة الثانية على الأقل.

وبحلول يوم الأحد ستكون العاصفة بعيدة عن اليابسة في وسط المحيط الأطلسي.

ومنذ بداية العام الجاري، تشكلت 12 عاصفة بما في ذلك العاصفة إيدا، التي ضربت لويزيانا قبل أيام مع رياح بسرعة 150 ميلا في الساعة.