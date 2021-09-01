تحرير 37 محضرا في حملة لمجلس مدينة الأقصر بأبو الجود

شن مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة لرفع الإشغالات بشارع مدرسة الأقصر الثانوية الصناعية وأسفل كوبري أبو الجود وكافة الشوارع الجانبية وفض تجمعات الباعة الجائلين، حفاظًا على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، حيث تم توفير مكان بديل لهم بالسوق الحضري وسوق خضار شرق السكة الحديد.



وأشار العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، إلى حصر جميع الباعة الجائلين خلال ٣ ورديات في الأسبوع الماضي لتوفيق أوضاعهم، وتم رفع ٣٠ طن، وتحرير ٣٧ مخالفة إشغال طريق، ٤٣ من المضبوطات، ٦٩ إزالات إدارية.



وأضاف أن الحملة تضمنت أيضًا رفع كافة الإشغالات والتند العشوائية المخالفة وإزالة كل التعديات على حرم الطريق وتحقيق الانضباط داخل المناطق المستهدفة وإزالة كل مظاهر التشوه البصري للحفاظ على المظهر الحضاري.



وأكد لطفي استمرار جهود مجلس مدينة الأقصر والأجهزة الأمنية في تنفيذ الحملات بصفة دورية لتنفيذ القانون دون تجاوز أو اعتداء على أحد وتطبيق القانون، ولتمكين قائدي سيارات السرفيس من المرور بسهولة ويسر.