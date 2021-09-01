الطائفة الإنجيلية: نتابع الوضع الصحي بشأن إصابات كورونا أولا بأول

مدير إعلام «الإنجيلية»: اجتماع قريب في ضوء تقارير رؤساء الكنائس المحلية

عضو مجلس النواب فريدي البياضي: نتابع تطورات الوضع الصحي باستمرار

قالت الكنائس المصرية اليوم، إنها تدرس الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا في أعقاب إعلان مسئولي الصحة في مصر عن ترقب دخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا، في ضوء ما أعلنته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، أو ما تذكره الوزارة من إحصاء يومي، أو التصريحات التليفزيونية لمستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

وقال يوسف إدوارد مدير الإعلام بالطائفة الإنجيلية، لـ"الشروق"، إن رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريه زكي يتابع أولًا بأول الوضع الصحي عمومًا في ضوء تقارير وتوصيات اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة، وفي ضوء تقارير رؤساء الكنائس المحلية، وأنه سيتم عقد اجتماع في أقرب للمجلس الإنجيلي العام بحضور رؤساء المذاهب الإنجيلية للإعلان عن أية قرارات في ضوء تقارير اللجنة الطبية.

وقال الدكتور فريدي البياضي رئيس اللجنة الطبية التابعة للطائفة الإنجيلية فى مصر، المختصة بمتابعة تداعيات الوضع الطبى الخاص بكورونا فى الكنائس، وعضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية ركزت الطائفة عملها في تشجيع الناس على تلقي اللقاح، والكنائس الإنجيلية نظمت مبادرات على مستوى الجمهورية مع وزارة الصحة، بفتح مقرات الكنائس للمجتمع ككل لاستقبال راغبي تلقي اللقاح لأعداد كبيرة جدًا من المجتمع المحلي.

وأضاف لـ"الشروق": "اللجنة الطبية تتابع عن كثب الوضع الصحي وتطوراته بصفة مستمرة، ونقوم بعمل توصيات نرفعها لرئاسة الطائفة الإنجيلية لاتخاذ القرارات المناسبة في وقتها".