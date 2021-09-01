المجلس التنفيذي بكفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات بالمجلس التنفيذي بجلسته الشهرية، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ على تخصيص مساحة 1600متر لإقامة محطة صرف صحي عليها بناحية العياش بمركز ومدينة بلطيم، لمرور أكثر من عامين على تاريخ صدور القرار، وتخصيص مساحة 143مترًا، وذلك لإقامة وحدة إطفاء عليها بقرية كفر مجر بمركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير ادارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار التخصيص رقم 8242 لسنة 2015، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية السخاينة بمركز ومدينة مطوبس، بحوض الطبابخه نمرة 3 وتغيير الحدود على الطبيعة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص أرض بمساحة 625 متر أرض ملك الجمعية الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بناحية قرية المجاز الشرقي بمركز ومدينة الحامول، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 14ط و6 ف، لقيام شركة "سوكو" (السويس للبترول) للبدء في أعمال حفر البئر الاستكشافية بحوض الرزقة، زمام ناحية النوايجة، شابة إصلاح زراعي بمركز ومدينة دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إنشاء عمودية بالمجاز الشرقي، التابع للوحدة المحلية لقرية التفتيش، بمركز ومدينة الحامول، وذلك للصالح العام، وتوفير الخدمات الامنية بالمنطقة.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص مساحة 156مترًا مقابل حق انتفاع، لإنشاء بريد بالجهود الذاتية، بالدور الأرضي والادوار العليا ملك الوحدة المحلية، للاستغلال في مشاريع ذات نفع عام.