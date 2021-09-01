تحرير 14 مخالفة متنوعة خلال حملة بمدينة المنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 14 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية، التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وجميع المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطني، حيث تنوعت المحاضر ما بين 9 محضر نظافة، 5 محضر إشغال.

قاد المهندس محمود ابوكريشة نائب رئيس مدينة المنيا، مساء اليوم بحملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق الورش ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة من نظافة وإنارة ورفع الإشغالات التى تعيق حركة السير.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، وكذلك عدم التعدى على حرم الطريق والأرصفة الجانبية باى نوع من أنواع الأشغال والاسيعرض نفسه للمساءلة القانونية.