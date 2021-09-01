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أعداد جريدة الشروق
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السلطات المغربية تضبط 109 قضايا تزوير بوثائق فحص كورونا

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 4:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 4:27 ص

 أسفرت العمليات الأمنية التي قامت بها السلطات المغربية، للحد من جرائم التزوير في وثائق اختبارات الفحص عن عدوى فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وجوازات التلقيح، عن ضبط 109 قضايا تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص، وقضيتين تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة وذلك منذ إعلان الطوارئ الصحية في أنحاء البلاد.
وقالت صحيفة الأحداث المغربية إنه تم إجراء التحقيقات مع جميع المضبوطين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير، وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

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