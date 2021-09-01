«صحة الأقصر» تواصل تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح فيروس كورونا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة الأقصر أعمال حملة تطعيم جميع العاملين بالمصالح الحكومية بمحافظة الأقصر بلقاح فيروس كورونا، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك من خلال فريق طبي متنقل، تم تخصيصه لهذا الغرض، مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ومن جانبه، حث محافظ الأقصر المواطنين على ضرورة سرعة التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة وتلقي اللقاح حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك مع استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة، وعددها 5 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة، إلى جانب تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا داخل عدد 6 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة.