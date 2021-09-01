 رئيس جامعة أسوان: بدء أعمال التطعيم ضد كورونا استعداد للعام الجديد - بوابة الشروق
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رئيس جامعة أسوان: بدء أعمال التطعيم ضد كورونا استعداد للعام الجديد

جامعة اسوان
جامعة اسوان
حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 10:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 10:08 م
قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن أعمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وطلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا، بدأت اليوم، بالتنسيق مع المستشفى الجامعي بأسوان.

وأضاف عثمان أن جامعة أسوان حريصة على تطعيم منتسبيها، والتي تستهدف الوصول إلى 37 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعة، وتم تخصيص 4 لجان لتلقي وتوفير اللقاحات بالحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وكلية الهندسة في أبو الريش والمستشفى الجامعي بأسوان، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.

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