ألمانيا: معدل الإصابة بكورونا يعاود الارتفاع وتسجيل 13531 حالة جديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 13531 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 11561 إصابة.

وسجل المعهد 23 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 39 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وعاود معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء ارتفاعه بعد تراجعه لأول مرة أمس الثلاثاء منذ مطلع يوليو الماضي، حيث سجل اليوم 7ر75 إصابة صعودا من 8ر74 إصابة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و956 ألفا و387 حالة.

يُشار إلى تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 92 ألفا و223 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و744 ألفا و600 شخص.