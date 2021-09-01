وزير الدفاع الأمريكي: نقلنا 12 ألفا و500 شخص يوم هجوم مطار كابول

تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في مؤتمر صحفي، عن عملية الإخلاء التي قامت بها القوات الأمريكية مع بعض الحلفاء في أفغانستان، وذلك حسبما نشره موقع فضائية «CNN عربية»، مساء الأربعاء.

وقال خلال المؤتمر إن القوات الأمريكية وشركائها استمروا في الدفع قدمًا يوم الهجوم على المطار، متابعًا: «قامت قواتنا وشركاؤهم بالدفع قدمًا والاستمرار، واضعة 89 رحلة إنقاذ في الهواء على مدى 24 ساعة، ناقلة 12500 روح إلى الحرية».

وأعلن الجيش الأمريكي، مساء أول أمي الاثنين، أنه انسحب بالكامل من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من غزو البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي، في مؤتمر صحفي، إن الجيش أكمل سحب قواته من أفغانستان، مضيفا أن السفير الأمريكي بأفغانستان كان على متن آخر رحلة.