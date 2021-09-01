 روسيا تُسجل 18 ألفا و368 إصابة جديدة بكورونا و790 حالة وفاة - بوابة الشروق
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روسيا تُسجل 18 ألفا و368 إصابة جديدة بكورونا و790 حالة وفاة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 11:44 ص

سجلت السلطات الصحية الروسية 18 ألفا و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و937 ألفا و333 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 790 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) خلال الــ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 184 ألفا و14 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1229 إصابة من الإصابات الجديدة، ومدينة سانت بطرسبورج 1312 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 543 إصابة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة، موضحا أن 18 ألفا و325 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و 199 ألفا و379 شخصا.

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