وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية تضم التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية مشروع في منتهى الأهمية، موضحًا أنها جامعة تملكها وزارة الاتصالات وتشرف عليها وزارة التعليم العالي.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الملكية من جهتين حكوميتين مستقرتين تعطي للجامعة استمرارية واستقرارًا وديمومة، مؤكدًا أنها ستكون جامعة مستقرة ومستمرة بإذن الله.

وأشار إلى أن الجامعة فتحت أبوابها بالفعل أمام الطلاب ودخلت في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، قائلًا إن الفلسفة التي أُنشأت الجامعة من أجلها ترتكز على مجموعة من المحاور المهمة.

وأوضح وزير الاتصالات أن المحور الأول مرتبط بدور الوزارة ومسؤوليتها في إحداث نقلة نوعية في الكوادر التقنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه يتطلب خلق جيل جديد يحصل على أعلى مستوى من التعليم.

وذكر أن الجامعة حريصة من اليوم الأول على عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة كجامعة «بوردو» و«مينيسوتا» الأمريكية، لافتًا إلى أن الشراكات تستهدف الاستفادة من خبرة المناهج التي تقدمها تلك الجامعات وتقنيات التدريس الحديثة وتقنيات التعليم وأساليبه.

وأشار إلى أن الطالب منذ اليوم الأول يبدأ الدراسة وفقًا للمناهج والنظم الدراسية التي تتبعها جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن الطالب أمامه أحقية الاختيار في السنة الرابعة إما الاستمرار في جامعة مصر المعلوماتية أو السفر إلى الجامعتين الدوليتين والحصول على بكالوريوس مزدوج.

وأكد أن مصاريف الالتحاق بالجامعة ليست غالية، فضلًا عن توفير منحة للمصروفات بأكثر من 50% للمتفوقين تستمر حال تفوقهم، ومنح مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة، مختتمًا أن الجامعة تضم تخصصات هامة والأكثر طلبًا في سوق العمل كهندسة وعلوم الحسابات والفنون الرقمية وتكنولوجيا الأعمال.