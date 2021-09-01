موسكو: ننتظر تشكيل الحكومة للاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، إنه يجب انتظار تشكيل حكومة شاملة جديدة في أفغانستان، لكي تعترف موسكو بالسلطات الأفغانية الجديدة.

وأضاف إيغور، في تصريح صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز الاستعجال في هذا الموضوع، بالنسبة لمسألة الاعتراف الرسمي، علينا أولا انتظار تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، والتي يجب أن تمثل جميع القوى السياسية، بما في ذلك الأقليات العرقية، وبعد ذلك تحديد موقفنا، لا داعي للاستعجال هنا".

وتابع: "أعتقد أنه لا توجد دواعي لتهويل الوضع في أفغانستان، لقد أعلنت السلطة الجديدة عن انتهاء القتال والعفو العام على الموظفين في الدولة، وعزمها تشكيل حكومة ائتلافية شاملة، واحترام حقوق المرأة، بالطبع، ضمن النظام القانوني الإسلامي، وكذلك الحفاظ على حرية الإعلام، كما أعلنت وهذا الأهم عن رغبتها في القضاء على انتاج المخدرات في البلاد، نحن نعتبر كل هذا على أنه إشارات إيجابية ونتطلع إلى تنفيذها عمليا".

ونوه بأن موسكو تأمل بصدق أن تتمكن الأطراف الأفغانية المعنية من التوصل إلى توافق سياسي، وتشكيل هيكل جديد لسلطة الدولة يأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الأفغاني بأكمله.