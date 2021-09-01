 وفد عمال عراقي: زيارة الرئيس السيسي لبغداد بداية الخير والنماء للبلدين - بوابة الشروق
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وفد عمال عراقي: زيارة الرئيس السيسي لبغداد بداية الخير والنماء للبلدين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:42 م

أشاد وفد عمال عراقي بالزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا للعراق ومشاركته في مؤتمر "الشراكة والتعاون" بالعراق، مؤكدًا أن هذه الزيارة بداية الخير والنماء للبلدين، وأن العمال مستعدون دائمًا للمشاركة الفعالة في كل خطط وبرامج التنمية والتعمير.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة في القاهرة، وفد من قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال بالعراق برئاسة ستار دنبوس رئيس اتحاد العراق، وهدى الألوسي رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في العراق.

وتناول الجانبان مجمل ملفات العمل والعمال خاصة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدين أهمية التعاون والتنسيق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لصالح عمال الغزل والنسيج في البلدين والتي تشمل دورات تدريبية لتوعية العمال والنقابيين بالحقوق والواجبات لمواجهة التحديات كافة.

وناقشا دور العمال في العملية الإنتاجية ومساندة دولهم في معاركها ضد الإرهاب وكذلك معركة التنمية.

 


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