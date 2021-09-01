الأحمر وتريزيجيه يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا

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وجه الثنائي محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد الأحمر، أسطورة كرة اليد بنادي الزمالك، رسالة دعم لمنتخبنا الوطني قبل مواجهة أنجولا.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كاس العالم 2022.

وحرص الثنائي المصري تريزيجيه وأحمد الأحمر على توجيه رسالة الدعم لتحقيق الحلم والصعود لنهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين لأول مرة في التاريخ، بعدما تأهل الفراعنة إلى كاس العالم 2018 بروسيا بعد غياب لمدة 28 عاما.

ويغيب محمود حسن تريزيجيه عن مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.