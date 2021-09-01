رئيس مدينة الأقصر يتفقد تطوير وتجميل طريق المطار استعدادا لموسم السياحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق المطار، وذلك في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد.

شملت الجولة، متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطريق المطار ابتداءً من كوبري المطار مرورأ بكمين منشأة العمارى وميدان النافورة وصولاً حتى بوابة ميناء الأقصر الجوي.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقاً للخطط التي تم وضعها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية، وخاصة الاهتمام بنظافة الجزر فى منتصف الطريق وعلى جانبى الطريق المؤدى للمطار، وسرعة الانتهاء من توحيد طلاء المنازل المطلة على طريق المطار والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

كما تابع لطفي جولته بتفقد أعمال وضع الحواجز الخرسانية، أمام مداخل المصارف والمساقي والترع، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي وإزالة التشوه البصري.

رافق رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة كل من شعبان طايع رئيس حي المطار، ومحمد فوزي نائب رئيس الحي.