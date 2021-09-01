قالت الدكتورة ناجية فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب والمشرف على عملية الحقن بالمبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي، إن المبادرة تمكنت من حقن 21 طفلًا بالعلاج خلال شهر أغسطس فقط، لافتة إلى أن عدد الحالات الحاصلة على حقنة العلاج سيرتفع إلى 23 بنهاية الشهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الثلاثاء، أن حقن 23 طفلًا بعلاج ضمور العضلات الشوكي أمر غير مسبوق في أي دولة بالعالم، مؤكدة أنها لم تتخيل حقن هذا العدد خلال تلك الفترة القصيرة.

وأشارت إلى أن الحقن بالعلاج يتم داخل مركزين: مركز عين شمس التخصصي، ومركز معهد ناصر، قائلة إن المبادرة من المقرر أن تمتد لتشمل تقديم حقنة العلاج بمستشفى الجلاء العسكري قريبًا.

ولفتت إلى أن ارتفاع السعر العلاج الجيني يرجع إلى أن الأدوية لازالت جديدة، موضحة أن العلاج عبارة عن نقل جين يحمل صفات الجين الطبيعي ليكون بديلًا عن الجين المصاب بالطفرة الوراثية، من خلال فيروس يدخل الجسم.

وتوقعت انخفاض سعر لعلاج مستقبلًا وخاصة بعد دخول شركات منافسة إلى السوق، مضيفة أن وزارة الصحة أنشأت 24 عيادة للضمور العضلات تابعة للتأمين الصحي؛ من أجل حصر المرضى والتشخيص المبكر لمرض ضمور العضلات الشوكي.