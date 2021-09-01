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وزير الخارجية البريطاني يخضع لمساءلة برلمانية حول أفغانستان

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 5:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 5:18 م

خضع وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، اليوم الأربعاء، لجلسة مساءلة برلمانية حول أفغانستان وأداء الحكومة البريطانية. كما أعلن أنه سيتوجه بعد الجلسة إلى كابل.

وقال راب خلال الجلسة إن "تقرير المخابرات رجح عدم سقوط كابل هذا العام"، مدافعا عن انسحاب بريطانيا من أفغانستان بعد أن سيطرة "طالبان" على البلاد بسرعة كبيرة، بحسب وكالة"رويترز" للأنباء.

وبين راب أن "التقييم المركزي الذي كنا نعمل على أساسه، هو أنه بعد انسحاب القوات في نهاية أغسطس، فسنشهد تدهورا مطردا ولكن لم يكن من المرجح أن تسقط كابل هذا العام".

وأكد أن "هذا لا يعني أننا لم نضع خطة طوارئ أو البحث بمقترحات أخرى"، مضيفا: "وللتوضيح فقط، هذا الأمر تمت مشاركته على نطاق واسع بين حلفاء الناتو".

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