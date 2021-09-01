ونقل موقع (تريبيون أونلاين) الإخباري النيجيري، اليوم الأربعاء، عن شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن المسلحين اقتحموا مبنى المدرسة صباح اليوم في أثناء اليوم الدراسي، وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي واختطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المدرسين.

وأضاف الشاهد "لا يمكننا التأكد من عدد الطلاب الذكور والإناث ومعلميهم الذين تم اختطافهم أثناء الهجوم، لكننا رأينا أكثر من 100 طالب، وبعض معلميهم يقتادهم المسلحون إلى وجهة غير معروفة".

وأشار الموقع الإخباري إلى أن الشرطة وحكومة الولاية لم تؤكدان وقوع الحادث حتى وقت كتابة التقرير.

كانت حوادث اختطاف الطلاب قد تكررت في ولايات نيجيرية مختلفة في الآونة الأخيرة وغالبًا ما يكون ذلك بدافع الحصول على الفدية.