وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة لا تتخلى عن نهج احتواء روسيا والصين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة لا تتخلى عن نهج احتواء بلاده والصين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نتائج القمة بين الرئيسين الروسي والأميركي في جنيف تبعث على الأمل بأن يتمكن البلدان من تخفيف التوترات العالمية في بعض القضايا.

وقال لافروف، خلال افتتاح العام الدراسي الجديد بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، اليوم الأربعاء: "هناك سبب للاعتقاد بأننا في بعض المواقف سنقلل بشكل طفيف من التوتر على الساحة الدولية، ولكن هذا لا ينفي بأي حال من الأحوال أن الولايات المتحدة تواصل تحديد إحدى مهامها الرئيسية على الساحة الدولية باحتواء روسيا والصين".

يُذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بادين التقيا في جنيف في 16 يونيو الماضي في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة، حيث أعلن الرئيسان في بيان مشترك إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع نشوب حرب نووية .

يشار إلى أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اعتبر مؤخرا أن الطريق إلى إقامة علاقات جيدة بين بلاده والولايات المتحدة طويلة جدا، قائلا إن "قمة جنيف هي أول خطوة متواضعة نحو تطبيع العلاقات ولا يجوز المبالغة في تقديرها ولا التقليل من شأنها".