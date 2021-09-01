لافروف: موسكو تحافظ على علاقات جيدة مع الدول الأوروبية التي تحمي مصالحها الوطنية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تحافظ على علاقاتها الجيدة مع الدول الأوروبية التي تحمي مصالحها الوطنية الخاصة وتسعى لتلبية احتياجات مواطنيها.

وقال الوزير الروسي ،في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "إذا كان لدى دولة ما حكومة معنية بالمصالح الوطنية والمشروعات التي من شأنها تلبية احتياجات الناس ومتطلبات الاقتصاد ونموه، وكذلك البحث عن شركاء يساعدون في معالجة هذه المهام بشكل أكثر فاعلية، فلن تكون هناك مشاكل في العلاقات مع دول وسط أو شرق أوروبا أو أي دولة أٌخرى في العالم".

وشدد لافروف على توطيد العلاقات مع المجر "التي يحاول الاتحاد الأوروبي انتقادها لهذا السبب على وجه التحديد"، مُشيرًا إلى أن روسيا والمجر تتعاونان بشكل وثيق في القضايا الإنسانية، وأكد أن موسكو تعمل على عدد من المشروعات الاقتصادية مع دول أوروبا الشرقية.