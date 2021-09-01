حماقي عن حفل «الماسة»: الغناء أمام الجمهور يحركنا ويمنحنا التفاعل

عبّر المطرب محمد حماقي، عن سعادته الكبيرة بإحياء حفل أمام الجمهور في موسم الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، إن الغناء أمام الجمهور مختلف عن حفلات الأون لاين، مؤكدًا أن حضور الجمهور يُحرك المطرب ويمنحه القدرة على التفاعل.

وأضاف أن وجود موسم حفلات في مصر أمر يستدعي الشعور بالسعادة، موضحًا أن مصر أكثر دولة يجب أن تنظم مثل هذه الفعاليات التي ستكون هدفًا لكل المطربين في الوطن العربي خلال السنوات المقبلة.

وأشار حماقي، إلى أنه لا يفضل طرح الأغنيات بشكل فردي، ورأى أنه يجب سماع الألبوم بشكل كامل، لافتًا إلى أنه لم يتبع هذا الأمر خلال الصيف الحالي لعدم انتهائه من إعداد الألبوم فقرر طرح الأغنيات بشكل منفصل.

وأحيا حماقي، قبل أيام، حفلًا فنيًّا كبيرًا بمسرح الماسة بمدينة العلمين الجديدة، علمًا بأنه كان قد طرح مؤخرًا أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.