وزير الاتصالات: بدء المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت مطلع 2022

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة طرحت مناقصة للتعاقد مع بيت خبرة عالمي لبدء وتنفيذ وتصميم المرحلة الثانية من مشروع «رفع كفاءة الإنترنت»، متوقعًا بدء المرحلة الثانية مطلع العام المقبل 2022.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة بدأت مشروع رفع كفاءة الإنترنت أواخر عام 2018، منوهًا إلى أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بلغ آنذاك 6.5 ميجابايت/ ثانية.

وأشار إلى أن مصر كانت تحتل المرتبة الـ40 على مستوى القارة الإفريقية، قائلًا إن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال عام 2019 أدى إلى تحمل الشبكة للأحمال المتضاعفة خلال جائحة كورونا.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن ترتيب مصر بالنسبة لسرعة الإنترنت على مستوى القارة السمراء ارتفع بعد عامين؛ لتحتل المركز الثالث على مستوى إفريقيا، مشيرًا إلى أن متوسط سرعة الإنترنت بلغ 42.5 ميجابايت/ ثانية.

وذكر أن تكلفة المرحلة الثانية من المشروع تصل إلى 30 مليار جنيه، موضحًا أنها تستهدف حل شكاوى المواطنين من عدم استقرار الخدمة، وإتاحة عروض بسرعات مختلفة أمامهم تناسب كل بيت حسب إمكانات الاستهلاك والإنفاق.

وعن دور الوزارة بالمشروع القومي «حياة كريمة»، أوضح أن الوزارة من المقرر أن تخصص 6 مليارات جنيه لتوصيل كابلات الألياف الضوئية إلى قرى المشروع بالمماثلة لتوصيل المرافق أساسية من الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وفي سياق آخر، تابع أن منصة مصر الرقمية تضم 90 خدمة الآن بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة كوزارة التموين والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والتضامن الاجتماعي والمالية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في إضافة المزيد من الخدمات على المنصة.