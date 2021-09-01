أوقاف مطروح: توفير لحوم صكوك الأضاحي وأرز لأهالي جنوب سيوة

أعلن الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، توفير٢٦٠ كيلو من لحوم صكوك الأضاحي هدية وزارة الأوقاف لواحة الجارة "أم الصغير" بجنوب سيوة، بالإضافة إلى ١٠٠٠ كيلو أرز و٤٦٠ كيلو سكر جهود ذاتية للمديرية.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للقرية التابعة لواحة سيوة وتبعد عنها بـ١٥٠ كيلو مترًا من ناحية الجنوب، مؤكدًا على حرص وزارة الأوقاف على دعم أهالى قرية أم الصغير.

كانت مديرية أوقاف مطروح، قد وزعت ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحي الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي على إدارات الضبعة العلمين الحمام، بالإضافة إلى إدارة البر، والتي يتم التوزيع فيها من خلال كوبونات معدة مسبقة ليتم التوزيع دون تزاحم وبرقي إنساني.