تستعد سينما أمير بالإسكندرية، لاستقبال فيلم "عاش يا كابتن" إخراج مي زايد، في العاشرة من صباح الجمعة المقبل، ويسبق العرض ماراثون للجري 5 كيلو لدعم الفيلم وأبطاله، يبدأ في 7:30 صباحا من مكتبة الإسكندرية، ويشارك فيه أبطال رفع الأثقال المشاركين بالفيلم وفريق العمل ليتجهوا بعد الماراثون لعرض الفيلم.

ومن جانبها، أعربت مخرجة ومنتجة الفيلم مي زايد، عن سعادتها بتفاعل المجتمع والجهات المعنية مع الفيلم وقضيته، وعرضه بالإسكندرية للجمهور العام يجعله يصل لشرائح مختلفة من الجمهور، متمنية من كل الرياضيين المشاركة في الماراثون حضور الفيلم الذي يحمل رسالة مهمة وهي رفع الوعي بالرياضات النسائية وما يمكن للبطلات من تحقيقه، موضحة أن الفيلم ساهم في تحقيق حلم كابتن رمضان برعاية مكان التدريب وترميمه وتأهيله.

جدير بالذكر أن الكابتن علي إسماعيل تواصل مع فريق عمل الفيلم، وقرر العمل على إعادة تأهيل وتطوير موقع التدريب، ليتحول إلى صالة رياضية لرفع الأثقال بمواصفات عالمية تليق بالأبطال والبطلات.

كما قرر مساعدة الأبطال والبطلات ودعمهم فنيا ليلتحقوا بأولمبياد باريس 2024، ومن المقرر افتتاح الصالة بعد ترميمها شهر أكتوبر القادم.

فيلم "عاش يا كابتن" يتتبع على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الـ14 عاما، التي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان، بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وإفريقيا.

تذهب "زبيبة" للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

"عاش يا كابتن" من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وهو إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك وقد عرض الفیلم في مسابقة الأفلام الوثائقية لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك "أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة"، بينما حصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا "أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم" وحصل على ثلاث جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وتأهل للتقديم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في 2020.