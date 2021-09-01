لافروف: روسيا ليست مستعدة للتعاون مع الغرب وفق مبدأ الطالب والمُعلم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ليست مستعدة للتعاون مع الغرب على أساس مبدأ "المُعلم والطالب"، مشيرا إلى أن موسكو لا تسعى للمواجهة مع أحد ولا تسعى إلى مزيد من العزلة.

وقال لافروف، خلال لقاء مع طلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بمناسبة بداية العام الدراسي، اليوم الأربعاء: "لم نسع أبدًا إلى أي مواجهة أو عزلة ذاتية، ونحن منفتحون على التفاعل مع الدول الغربية ذاتها في حال غيرت هذه الدول نهجها وتوقفت عن التصرف كمعلمين وروسيا كالطالب، الذي يجب أن يقوم بواجبه"، مؤكدا أنه لا يمكن التحدث هكذا مع أي أحد على الإطلاق وخاصة إذا كانت روسيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي:" لقد شددنا غير مرة على أن روسيا ليست عدوا لأحد ولا تشكل أي تهديد لأحد ما، وتدعو إلى تطوير علاقات جيدة مع الجميع، كما أعربنا عن الأسف لوجود نزعة المواجهة من قبل زعماء الدول الغربية تجاهنا"، مشيرا إلى أن مواقف موسكو وواشنطن بشأن الحد من التسلح ما زالت بعيدة، مؤكدا استمرار الحوار بين البلدين بهذا الشأن.



