تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع انتشار متحور «دلتا»

أظهرت بيانات حديثة تراجع معدل ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته خلال أغسطس الجاري في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على مستوى البلاد نتيجة سرعة انتشار متحور (دلتا).

وكشفت البيانات الصادرة اليوم /الثلاثاء/ عن مؤسسة "مجلس المؤتمر" البحثية الأمريكية أن مؤشر "ثقة المستهلكين" انخفض إلى 8ر113 نقطة خلال الشهر الجاري متراجعا عن مستوى 1ر125 نقطة سجلت في شهريوليو الماضي.

وأوضحت أن مؤشر "الوضع الحالي"، الذي يركز على تقييم المستهلكين للحالة الاقتصادية الحالية وظروف سوق العمل، شهد كذلك انخفاضا إلى 3ر147 نقطة بعد أن كان 2ر157 نقطة في الشهر الماضي.

وقالت لين فرانكو مديرة المؤشرات الاقتصادية في " مجلس المؤتمر" - في تصريح له - إن السبب في هذه التراجعات يعود إلى انتشار متحور " دلتا" وقلق المستهلكين المصاحب لزيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية في السوق الأمريكية.

يذكر أن مؤسسة "مجلس المؤتمر" البحثية تضم أكثر من 1000 شركة أمريكية عامة وخاصة وتركز على إصدار مؤشرات اقتصادية بشأن الصناعات المختلفة في السوق الأمريكي وهي تحظى بمصداقية كبيرة في داخل الولايات المتحدة.