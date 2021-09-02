تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب مؤسسة وهمية وآخر صاحب شركة للإنتاج الإعلامى، لاشتراكهما فى تنظيم مؤتمرات لمنح شهادات فخرية وشهادات تقدير مزورة بمقابل مادى.

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وجود منشورات ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعى بإقامة مهرجان دولى مزمع إقامته برعاية مؤسسات الدولة، على حد إدعاء المسئول عن ذلك المهرجان صاحب المؤسسة الوهمية.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت جهود البحث أن وراء ذلك النشاط شخص مقيم بمحافظة البحيرة وله محل إقامة آخر بالجيزة (له معلومات جنائية)، يدعي حصوله على شهادة دكتوراة –على غير الحقيقة- وأنه صاحب مؤسسة إبداعية فى مصر تقوم بتكريم الشخصيات المؤثرة ومنحهم شهادات فخرية، وكذا شهادات تقدير مزورة لأى شخص يطلب ذلك بمقابل مادى، وكذلك منح شهادات الدكتوراة الفخرية بمقابل مادى.

وأضافت التحريات أن تبين قيام المذكور بإقامة مهرجانات بذات المضمون فى سنوات سابقة، وقام باستضافة عدد من المشاهير لإضفاء حالة من الزخم الإعلامى والقانونى على تلك المهرجانات، بالاشتراك مع أحد الأشخاص (مالك شركة للإنتاج الإعلامى) وذلك مقابل تحصل الأخير على مقابل مادى كبير.

وبتقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم الأول صاحب المؤسسة الوهمية، وعُثر بحوزته على (لوحات لإعلان عن حفل تكريم – أعلام دول ومؤسسات مختلفة - شهادات شكر وتقدير ودكتوراة فخرية وكمية من شعار المؤسسة - بروتوكولات تعاون للمؤسسة وأحد المراكز الثقافية مع العديد من الجهات خلافاً للحقيقة - دفتر إيصالات استلام نقدية لإحدى الشركات - أغلفة باسم المؤسسة - كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات - جهاز كمبيوتر وطابعة - هاتف محمول).

وبتكثيف الجهود وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أمكن تحديد صاحب شركة الإنتاج الإعلامى الذى يستعين به المتهم فى إقامة المهرجانات ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر- 3 هارد ديسك داخلى وخارجى).

وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة بحوزتهما تبين أنها تحوى مراسلات بين المتهم الأول وصاحب أحد المراكز الثقافية بإحدى الدول تتضمن طلب المتهم من صاحب المركز المشاركة فى المهرجان المزمع إقامته، وكذا طلب الحصول على العضوية بالمركز بمقابل مادى، وبناءً عليه اصطنع شهادة تفيد أن المؤتمر المزمع إقامته سوف يكون تحت رعاية المركز –على خلاف الحقيقة-.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.