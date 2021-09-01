جاء ذلك خلال استقبال محمد براية نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاربعاء، لمايكل ماريو كروب رئيس وفد إحدى الشركات الألمانية العاملة في الصناعات المغذية للسيارات (الضفائر الكهربائية) ومتخصصة أيضاً في مجال صناعة الكابلات ومنظومتها، وذلك لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الجانبين.

وأشاد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بحرص الشركة على التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، وما تقدمه من حوافز لتشجيع الاستثمار بها، وكذلك التعرف على المزايا والإعفاءات التي تقدمها المنطقة، وخاصة للصناعات المغذية لصناعة السيارات أحد أهم القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لتوطين الصناعة وتصدير المنتجات للأسواق الإقليمية والإفريقية.

وقدم محمد براية عرضاً تفصيلياً عن المنطقة والموانئ التابعة، وما تم من أعمال في البنية التحتية وتحسين التربة بالمنطقة الصناعية، وتسريع وتيرة العمل خاصة بعد تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد على مدار اليوم، والتي تربط شرق وغرب القناة، مما سهل انتقالات الأفراد والبضائع، والذي ينعكس بدوره على تنمية سيناء وخلق فرص عمل للشباب.

وعقب اللقاء، قام وفد الشركة الألمانية بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والمطور الصناعي، وكذلك شركة قناة السويس للحاويات، للتعرف على أنشطة الميناء، وماحققه الميناء من مؤشرات وأداء مرتفع خلال الفترة الماضية، والذي انعكس بدوره على زيادة الإيرادات وجذب خطوط ملاحية عالمية للميناء.

كما تفقد الوفد الأرصفة الجديدة بطول 5 كيلو مترات، والساحات، وكذلك محطة دحرجة السيارات الرورو للتعرف على عمليات إنشاء البنية التحتية وتجهيز الساحات بالميناء.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو الشركة الألمانية عن حرص الجانب الألماني خاصة المستثمرين على ضخ الاستثمارات بالمناطق الواعدة في مصر في قطاعات مختلفة، وخاصة في المنطقة الاقتصادية، لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات، تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية في العالم، كما أثنى الوفد على المجهودات والإنجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية في المشروعات الكبرى التي تقام بالمنطقة.