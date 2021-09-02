قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الحفاظ على لوائح النقابة وأهمها الحفاظ على تقاليد المجتمع وأعرافه، من أهم شروط عضوية نقابة الموسيقيين، معلقًا: «أن تكون قدوة وأحد المشاهير نعمة يتمنى العديد الوصول إليها».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن الفنان بجب أن يكون قدوة حسنة للمشاهدين والمحبين والمتابعين ويكون سفيرا لدولته، منوهًا إلى أن «حالة التراشق ما بين حسن شاكوش ورضا البحراوي والانحدار بالمستوى بشكل غير أخلاقي أمر مرفوض قولًا واحدًا».



من جانبه علق «عبدالفتاح» على أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، قائلًا: «نحتاج إعادة النظر في قانون العيب الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأن هناك جيل غير مدرك لقيمة الميكرفون والكاميرا، ونحتاج إعادة الاعتبار لقيم أخلاقية يُداس عليها في مقابل قيم مادية كالشهرة والتريند».



وذكر متحدث المهن الموسيقية، أن هذا الأمر مفعل بدون هذا القانون بدليل نبذ من يخالف تقاليد وأعراف المجتمع من الشعب ككل، موضحًا أن مجلس النقابة أصدر بيانًا بشأن الواقعة الأخيرة لوقف ما حدث.



وأشاد بدور الجماهير في رفضهم واستنكارهم للأزمة بين «شاكوش» و«البحراوي»، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تحركت على مستوى كل الأصعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة بشأن الواقعة.



ونوه إلى أن النقابة وعلى رأسها أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، الذي حافظ على مدار 40 عامًا على اللحن والكلمة، في حرب حقيقية للحفاظ على المهنة والمجتمع وأخلاقه، لافتًا إلى أن الموسيقى والغناء تشكلان وجدان الأطفال.





وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.



وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

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