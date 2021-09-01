شركة طاقة الإماراتية تدرس بيع أصولها في قطاعي النفط والغاز

ذكرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اليوم الأربعاء أنها تدرس كل الخيارات بشأن مستقبل أصولها في مجالي النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك إمكانية بيع هذه الأصول، في إطار التركيز على تنمية أنشطتها في مجال المرافق.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة القول إن الأصول التي تجري مراجعة موقفها، تشمل أنشطة التنقيب البري والبحري عن النفط والغاز التابعة لها في بريطانيا وكندا وهولندا وإقليم كردستان العراق، مضيفة أن "كل الخيارات ستتم دراستها بما في ذلك بيع بعض أو كل تلك الأصول أو الاحتفاظ بها وتطويرها".



كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق من العام الحالي أن أنشطة طاقة في مجالي النفط والغاز عانت خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار المواد الخام، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تراجعت قيمة هذه الأنشطة إلى أقل من المليار دولار التي أنفقتها الشركة لتكوينها.



وبلغ إجمالي إنتاج مشروعات طاقة في مجال النفط خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من 124 ألف برميل يوميا وحققت إيرادات بلغت 4ر3 مليار درهم (937 مليون دولار).



يذكر أن الشركة تحتكر توزيع الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستهدف حكومة الإمارة إنشاء شركة مرافق إقليمية من عباءة شركة طاقة.