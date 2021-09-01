ولاية «فيكتوريا» الأسترالية تمدد حالة الإغلاق لثلاثة أسابيع جديدة

أعلنت السلطات في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية، تمديد حالة الإغلاق لثلاثة أسابيع جديدة، وذلك بعد أن فشلت القيود الصارمة التي تم فرضها في وقت سابق في خفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز قوله إنه لن يتم تخفيف القيود المفروضة إلا عندما يتلقى 70 في المائة من السكان جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن تصل الولاية إلى هذا الهدف في 23 سبتمبر الجاري .. وحتى الآن لم يتلق سوى 56 في المائة فقط من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر جرعتهم الأولى من اللقاح.

وأضاف أندروز أن الولاية تمر بوقت عصيب ومليء بالتحديات وخاصة خلال الأسابيع القادمة.

وسجلت ولاية "فيكتوريا" 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء وهو ما يمثل ارتفاعا عن الحالات التي تم تسجيلها يوم أمس /الثلاثاء/ وبلغت 76 حالة ولكن لا يزال العدد أقل بكثير من 1116 حالة التي تم تسجيلها في ولاية "نيو ساوث ويلز" المجاورة.