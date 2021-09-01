تجهيز 5 لجان استعدادا لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تجهيز 5 لجان على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استعدادا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020- 2021، والتي تنطلق السبت المقبل.

وأشار حسن إلى تجهيز اللجان بكافة الاحتياجات، إلى جانب مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع، موضحًا تشكيل غرفة عمليات بالمديرية؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات المشكلة بجميع الإارات التعليمية، وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها على الفور.