ضبط متهمين بحيازة 160 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخصين، عاطلين، في الإسكندرية؛ لاتهامهما بحيازة 160 طربة لمخدر الحشيش، تزن 16 كيلوجراما، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محال إقامتهما الرسمي محافظة الإسماعيلية، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين للمتهمين، إذ تبين أن لهما معلومات جنائية مُسجلة، وبضبطهما وتفتيشهما في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فإنه وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهما بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.