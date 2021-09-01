مشروعان مصريان يفوزان بجائزتين في أيام عمّان لصناع الأفلام

اختُتمت فعاليات "أيام عمّان لصناع الأفلام"، التي نُظمت في إطار الدورة الثانية لمهرجان عمّان السينمائي الدولي- أوّل فيلم، حيث تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصتي تسويق مشاريع الأفلام الطويلة في حفل أقيم في مقرّ الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

فازت 10 مشاريع، قيد التطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج، بـ12 جائزة عينية من أصل 13 مشروعا أردنيا وعربيا متنافسا.

في مرحلة ما بعد الإنتاج (للمشاريع العربية)، فاز من مصر مشروع فيلم "هنا القاهرة" إخراج هالة جلال وإنتاج قسمت السيد، بجائزة دعم من الكلية الأسترالية للإعلام SAE لمرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 21 ألف دولار أمريكي، كما فاز من مصر والعراق فيلم "رحلة الخلود" إخراج فرانك جيلبيرت وإنتاج محمد عاطف وهالة مدني، بجائزة خدمات ترويج العلامة التجارية للأفلام مقدمة من Creative Media Solutions بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.

كما فاز "الوعود الثلاثة" ليوسف سروجي وانتاج ميريه اولينتين (فلسطين)؛ بجائزة مقعد في منصات "ما بعد الإنتاج" في أيام صُنّاع الأفلام في مهرجان مالمو للسينما العربية، وفيلم "يد مريم" ليحيى مزاحم (الجزائر)؛ بجائزة الحد الأدنى من الضمانات مقابل حقوق التوزيع وَالمبيعات في العالم العربي مقدمة من MAD Solutions بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، ومشروع "أرض الخرسانة" لأسمهان بكيرات وإنتاج سحر يوسفي (الأردن- كندا)؛ بجائزة خدمات ما بعد الإنتاج مقدمة من شركة Rum Pictures بقيمة 7 آلاف دولار أمريكي.

ومشروع "الوعود الثلاثة" ليوسف سروجي وإنتاج ميريه أولينتين (فلسطين)؛ بجائزة مساعدة في مرحلة ما بعد الإنتاج مقدمة من شركة Jordan Pioneers بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي، ومشروع "أرض الخرسانة" لأسمهان بكيرات ومن إنتاج سحر يوسفي (الأردن- كندا)، بجائزة تصميم صوتي وإعادة تسجيل وخدمات المزج مقدمة من شركة Acousmatic Film Sound بقيمة 15 ألف دولار أمريكي.

وفي فئة المشاريع قيد التطوير (للمشاريع الأردنية)، فاز مشروع "عرس زينة" لرزان طقاش؛ بجائزة تأجير معدات تصوير مقدمة من شركة Slate Film Services بقيمة 14 ألف دولار أمريكي، ومشروع "الطائر الأخضر" لأحمد سمارة ومن انتاج آلاء الحصان؛ بجائزة استشارات مقدمة من Greener Screen في مجال تطوير السيناريو الصديق للبيئة وأفضل ممارسات الإنتاج المستدام بقيمة 7 آلاف دولار أمريكي، ومشروع "لاندسلايد" لمي الغوطي وإنتاج ديالا أبو زيد؛ بجائزة استشارات مقدمة من Where To Film فيما يتعلّق بنشاطات استكشاف مواقع التصوير بقيمة 7 آلاف دولار أمريكي، ومشروع "قمر الحصادين" لراما عياصرة ومن انتاج مريم سالم؛ بجائزة باقة تسويق إعلامي وخدمات تخطيط مقدمة من Gruvi بقيمة 5 آلاف و600 دولار أمريكي، ومشروع "الأرض" لأحمد الخطيب، بجائزة استشارات تطوير سيناريو مقدمة من صندوق الحكايا بقيمة ألفي دولار أمريكي.

يذكر أن لجنة تحكيم "أيام عمّان لصناع الأفلام" تشكلت من الخبيرة السينمائية ليالي بدر والمنتج كيڤان مشايخ والمخرجة مريم شاهين والمخرج أمين نايفة والخبير السينمائي عبدالله شامي.

وتماشيا مع أهداف المهرجان لتمكين وتحفيز صنّاع الأفلام الطموحين في الأردن والمنطقة، يجدر بالذكر أن برنامج "أيام عمّان لصناع الأفلام" قد نظّم 12 ندوة حوارية مفتوحة في مواضيع متنوعة تتعلق بالسينما على المستوى المحلي والعربي والدولي وسبع جلسات تدريبية مع مخرجين وخبراء سينمائيين. كما أتاحت هذه الأيام فرصا عديدة للتشبيك بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين من المنطقة والعالم.