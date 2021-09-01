حبس عاطلين متهمين بحيازة 16 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 160 طربه لمخدر الحشيش، تزن 16 كيلو جرام، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها، وبيان طبيعتها.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محال إقامتهما الرسمي محافظة الإسماعيلية، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، خاصة الحشيش.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين للمتهمين "لهما معلومات جنائية مُسجلة"، وضبطهما في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول..

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهما بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.