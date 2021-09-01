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أسدل الستار على ميركاتو الانتقالات الصيفي، والذي شهد العديد من الصفقات المميزة والمفاجئة في الوقت ذاته.

وقبل نهاية الميركاتو مباشرة انتقل الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة من برشلونة مع وجود بند في العقد أحقية شراء للروخيبلانكوس.

وانتقل النجم الإسباني ساؤول نيجيز إلى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من أتليتكو مدريد، مع وجود بند أحقية شراء للبلوز في نهاية الموسم.

وأتم أيضا برشلونة تعاقده مع دي يونج من صفوف إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتبقى صفقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان وصفقة انتقال رونالدو إلى يونايتد هما الأقوى خلال الميركاتو الحالي والذي انتهى منذ ساعات.