مصريات يتفاعلن مع حملة #تزوجني_بدون_مهر اللبنانية: في مصر لا مهر ولا شبكة

تصدّرت حملة وهاشتاج بعنوان #تزوجني_بدون_مهر، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ أطلقت مجموعة من فتيات لبنان هذه الحملة، بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة المرتفعة في منطقة الساحل اللبناني.

وكشفت الفتيات المشاركات في الحملة عن أن السبب في إطلاقها هو هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني، والغلاء المعيشي الفاحش، وهو ما يزيد ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر اللازم للزواج، إلى جانب المصاريف والنفقات الحياتية الأخرى.

شاركت عشرات المصريات في التعليق على هذه الحملة، مؤكدة لفتيات لبنان، أن الرجال المصريون لا يدفعون مهرا، بل أن المصريات يشاركون في دفع تكاليف الزواج وفي بعض الأحيان يرفض الرجال كتابة قائمة المنقولات الزوجية.

بينما سخرن بعض المصريات من الحملة قائلين إن الرجال في مصر لا تتزوج من الأساس، والأولى أن يتزوج الرجال المصريون المشاركون في التعليق على حملة الفتيات اللبنانيات، الفتيات المصريات بنات بلدهم، لأنهم يحصلون على جميع هذه التسهيلات وبالرغم من ذلك لا يتزوجون.

قالت إحدى المعلقات على الحملة، "فعلا تعالي مصر ولا مهر والشبكة وقايمة ولا معاملة وفي الآخر تطلعي من غير كرامة"، بينما قالت أخرى، "وهو في حد أصلا بيدفع مهر دلوقت؟ كان المفروض تزوجني من غير شقة ولا شبكة".

وفيما يلي نعرض بعض هذه التعليقات.

يذكر أن تتصدر لبنان قائمة البلدان العربية بأعلى معدل للعنوسة، إذ بلغت 85 بالمائة، حسب آخر الدراسات التي أجرتها وسائل إعلام غربية، ومراكز أبحاث في العام 2018، بحسب ما نشر في جريدة الوطن البحرينية.