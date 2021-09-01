مدير التصوير محمود بشير يكشف صعوبات فيلم ماكو

كشف مدير التصوير محمود بشير كواليس فيلمه الجديد "ماكو"، المقرر بدء عرضه اليوم الأربعاء في جميع السينمات.

وقال بشير، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن فكرة الفيلم مختلفة على السينما المصرية، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه التجربة التي فتحت مجالا للخيال لم يكن موجودا من قبل.

وعن الصعوبات التي واجهته في العمل، أوضح أن إنشاء لوكيشن للتصوير تحت الماء كان صعبا للغاية، لكن الجهة المنتجة وفرت كل شيء؛ كي يتمكنوا من التعامل والتواصل مع بعضهم بسهولة، كما أنهم استعانوا بفريق غطس من روسيا، مشيرًا إلى أن الأمر كان أشبه بمنظومة تحت الماء.

وأضاف أن الفيلم تم تصويره بين مصر وتركيا والإمارات وروسيا، واحتوى على 100 مشهد، ثم تصوير 70 منهم تحت الماء، والتي استغرقت ما يقرب أربعة أسابيع، وهناك مشاهد صورت في حمام سباحة بعمق كبير في أربعة أسابيع.

وفيلم "ماكو"، مستوحى من قصة حقيقية حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن عبارة "سالم إكسبريس" التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها.

ويشارك في بطولته كل من: مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، تأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وإخراج محمد هشام الرشيدي.