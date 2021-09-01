شاء القدر أن تكون منطقة الصحراء الغربية سببا لخلافات مستمرة ومتصاعدة بين المغرب والجزائر، وتبادل البلدين الاتهامات جراء أي تفجير أو أعمال عدائية في أي منهما.

وبالرغم من أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، فقد ظلت العلاقات الدبلوماسية بينهما قائمة، ولكن تميزت السنوات الأخيرة بتوتر العلاقات على خلفية قضايا الصحراء الغربية والحدود والمشتركة، وزاد الأمر تعقيدا عندما اتهمت السلطات الجزائرية، والمغرب باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس عليها

وفي 24 أغسطس الماضي، قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، ما آثار حالة من القلق والتشاؤم، خوفا من تصاعد الخلافات، وتكرار سيناريو الكويت والعراق.

في حين لم يغب عن العالم العربي والإسلامي، ما يحدث بين البلدين العربيين، آملين في خضوع الطرفين لطي الخلافات، ووضع اتفاقيات ملزمة للجانبين.

في السطور التالية نرصد المساعي الدولية لمحاولة حل الأزمة بين البلدين

- دور جامعة الدول العربية

أعلن أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات المغربية - الجزائرية، خصوصا بعد قرار قطع العلاقات، وطالب الجانبين بتجنب تصعيد الأزمة، حفاظاً على استقرار البلدين والمنطقة العربية.

- الدورة الجديدة لمجلس الجامعة

قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية والذي تستضيفه الجزائر، يومي 7، و8 سبتمبر القادم، توقع مصدر دبلوماسي عربي، أن أبوالغيط سيقوم لمحاولة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع بعد قرار قطع العلاقات.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة في بيان صادر عن الجامعة العربية، بأن الجزائر والمغرب بلدين رئيسيين في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً على استعادة الحد الأدنى من العلاقات، بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

- مجلس التعاون الخليجي

أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا دعا فيه المغرب والجزائر إلى الحوار وتجنب المزيد من التصعيد للأزمة القائمة.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، عن أسفه لتطورات الأزمة بين الجزائر والمغرب، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وفقاً لما نشرته صحيفة العربية.

ودعا الحجرف، كلاً من المغرب والجزائر إلى الحوار لحل الخلاف، وفتح صفحة جديدة تعود بالنفع علي الشعبين، وعودة الأمن والاستقرار.

وأكد الحجرف، أن المملكة العربية السعودية أجرت تحركات دبلوماسية عاجلة في محاولة لحل الصراع بين البلدين.

- موقف الأمم المتحدة

نشرت "سي إن إن" العربية، أن أنطونيو غوتيريش، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، طالب الدولتين الجارتين بإيجاد سبيل لتطوير العلاقات بما في ذلك من أجل ضمان السلام والأمن في المنطقة".

ودعت الأمم المتحدة المغرب والجزائر؛ لإيجاد حل سريع لتطوير العلاقات وإرساء قواعد الأمن.