السفير المصري بجنوب السودان يلتقي بوزيرة الثقافة

التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان د. محمد قدح مع وزيرة الثقافة الجنوب سودانية "نادية أروب"، حيث تم بحث مقترحات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الثقافة والفنون، مع إهداء شحنة من الكتب المقدمة من وزارة الثقافة المصرية إلي نظيرتها بجنوب السودان.

أوضح السفير د. محمد قدح أن الكتب المهداة تتشكل من مجموعة إصدارات للمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن عدد من الأفلام الروائية، مضيفًا أنه سيتم تقديم سلسلة أخرى من إصدارات المركز القومي للترجمة قريبًا.

من جانبها، قدمت وزيرة الثقافة الجنوب سودانية الشكر لوزارة الثقافة المصرية على المواد المهداة، مثمنة الدعم المصري لقطاع الثقافة في جنوب السودان، كما أوضحت أن جوبا بصدد تنظيم المهرجان الأول للثقافة والسلام قريباً، ومعربةً عن تطلعها لمشاركة الجانب المصري في المهرجان، مشيدةً بالعلاقات المتشعبة التي تربط البلدين.